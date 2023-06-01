気象台は、午前3時22分に、暴風雪警報を宮古市、大船渡市、久慈市、陸前高田市、釜石市、大槌町、山田町、岩泉町、田野畑村、普代村、野田村、洋野町に発表しました。【警報エリアを確認】【暴風雪警報】岩手県・宮古市、大船渡市、久慈市、陸前高田市、釜石市、大槌町などに発表 21日03:22時点岩手県の海上では、21日昼前まで暴風雪に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■宮古市□暴風雪警報【発表】21日昼前にかけ