イングランド・プレミアリーグ12位ブライトンのヒュルツェラー監督が21日の本拠リバプール戦に向けた前日会見に出席。前節負傷欠場した日本代表MF三笘薫（28）について「復帰する」と明言。今月末に英国遠征を控える日本代表にとっても朗報となった。三笘は4日のアーセナル戦で左足首を痛めて戦線離脱。14日の敵地のサンダーランド戦はベンチ外となったが無事今週からトレーニングに復帰。ヒュルツェラー監督は会見で「カオル