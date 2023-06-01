NY株式20日（NY時間14:01）（日本時間03:01） ダウ平均45763.66（-257.77-0.56%） ナスダック21752.56（-338.13-1.53%） CME日経平均先物51625（大証終比：-1365-2.65%） 欧州株式20日終値 英FT100 9918.33（-145.17-1.44%） 独DAX 22380.19（-459.37-2.01%） 仏CAC40 7665.62（-142.25-1.82%） 米国債利回り 2年債 3.883（+0.091） 10年債 4.368（+0.118） 30年債 4.