コーデに明るさを取り入れたいときは、春らしさを感じるイエローをチェックしてみては？ 着こなしにプラスするだけで、パッと華やかに見せてくれそうです。今回は【ハニーズ】と、その一部の店舗で買える大人ブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】から「イエローアイテム」をピックアップ。コーデの主役になってくれるトップスや、アクセントになる小物を紹介します。 大人可愛いイエロ