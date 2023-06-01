「ＡＢＥＭＡＰｒｉｍｅ」で気象予報士を務める穂川果音が、極薄キャミソール姿でフレンチを楽しむ様子をアップした。２０日に自身のインスタグラムを更新し「毎回、友達との服装の季節感のズレを感じています笑外出るときは、ちゃんと羽織りもの着ているよ！！！」とつづる。東京・日本橋のフレンチレストランで美食を堪能した。体のラインが強調されるテロテロ素材のキャミソール。フォロワーは「確かにこの時期にノー