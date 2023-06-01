アメリカのトランプ政権が治安維持の目的で首都ワシントンに派遣している州兵について、2029年1月までの任務の継続を検討していると報じられました。ABCテレビは20日、複数の政府関係者の話として、トランプ政権が治安維持の目的で首都ワシントンに派遣している州兵について、トランプ大統領が任期満了となる2029年1月までの任務の継続を検討していると報じました。計画の検討は最終段階にあり、ヘグセス国防長官の承認を待ってい