気象台は、午前2時46分に、暴風警報を浦河町、様似町、えりも町に発表しました。【警報エリアを確認】【暴風警報】北海道・浦河町、様似町、えりも町に発表 21日02:46時点日高地方では、21日明け方から21日昼過ぎまで暴風に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■伊達市大滝□なだれ注意報21日にかけて注意■浦河町□暴風警報【発表】21日明け方から21日昼過ぎにかけて警戒風向西・陸上最大風速20m/s■様似町