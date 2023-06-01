3月20日夕方、浜松市の工場の外壁にガソリンをかけるなど、放火未遂の疑いで28歳の男が逮捕されました。 【写真を見る】製菓工場の外壁にガソリンをかけマッチで点火したか 28歳の男を放火未遂の疑いで逮捕=浜松市中央区 男は20日午後5時頃、浜松市中央区白鳥町にある製菓会社の工場の外壁にガソリンをかけ、マッチで点火した疑いがもたれています。 火は外壁の一部を焼損しましたが、すでに消し止められ、工場は休業日だったた