NY株式20日（NY時間13:04）（日本時間02:04） ダウ平均45871.98（-149.45-0.32%） ナスダック21823.30（-267.39-1.21%） CME日経平均先物51780（大証終比：-1210-2.34%） 欧州株式20日GMT17:04 英FT100 9918.33（-145.17-1.44%） 独DAX 22380.19（-459.37-2.01%） 仏CAC40 7665.62（-142.25-1.82%） 米国債利回り 2年債 3.885（+0.093） 10年債 4.370（+0.120） 30年債