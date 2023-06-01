アメリカの俳優で、武道家のチャック・ノリスさんが19日に亡くなりました。86歳でした。ノリスさんが19日の朝、亡くなったと遺族が公表しました。現地メディアによりますと、ノリスさんは1940年にカリフォルニア州で生まれ、アメリカ軍に所属していた際に韓国で柔道などの武術を習得。帰国後に空手の世界チャンピオンに輝き、映画界に進出した後は、1972年のブルース・リーさん主演の「ドラゴンへの道」など、20以上の作品に出演し