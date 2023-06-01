◇欧州リーグ決勝トーナメント1回戦第2戦フライブルク5ー1ゲンク（2026年3月19日）欧州リーグ決勝トーナメント1回戦第2戦が19日に行われ、フライブルクはゲンクを5―1で破り、2戦合計5―2で逆転して8強入りした。MF鈴木唯人が1得点1アシストの活躍。ゲンクのMF伊東純也は後半24分から出場した。ノッティンガム・フォレストは第1戦で敗れたミッティラントを2―1で制して2戦合計2―2とし、PK戦で下して突破した。昨年9月以来