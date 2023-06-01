２０日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋特別編」（午後８時１０分）に、ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで日本勢初の金メダルを獲得した“りくりゅう”こと三浦璃来・木原龍一ペアが出演。番組では、２人のコーチであるブルーノ・マルコット氏への独占インタビューの模様を伝えた。最初の印象について、「璃来はホームシックになるのかなと心配していた。『家族が恋しい？』と聞いたら『それより日本食が恋