ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が２０日（日本時間２１日）、米フロリダ州の球団施設で行われた残留練習に参加した。この日はツインズとのオープン戦が敵地で行われるが、そこには同行はせずに残留して調整する。岡本は１９日（同２０日）のヤンキースン戦で侍ジャパンからの再合流後初安打を放つなど３打数２安打と躍動。オープン戦は６試合に出場して打率４割１分７厘、１本塁打をマークしている。「いろいろなピッ