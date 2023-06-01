熊本県で地震 最大震度３ マグニチュード３．４と推定 ２１日午前０時２９分ころ、熊本県で最大震度３を観測する地震がありました。 震源地は、熊本県天草・芦北地方で、震源の深さは約１０ｋｍ、地震の規模を示すマグニチュードは３．４と推定されます。この地震による津波の心配はありません。 各地の最大震度は次のとおりです。【鹿児島県の最大震度】 震度２ 長島町 震度１ 枕崎市 阿久根市 出水市 薩摩