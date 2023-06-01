NY株式20日（NY時間12:04）（日本時間01:04） ダウ平均45834.30（-187.13-0.41%） ナスダック21867.61（-223.08-1.01%） CME日経平均先物51960（大証終比：-1030-1.99%） 欧州株式20日GMT16:04 英FT100 9934.70（-128.80-1.28%） 独DAX 22475.47（-364.09-1.59%） 仏CAC40 7692.35（-115.52-1.48%） 米国債利回り 2年債 3.879（+0.087） 10年債 4.362（+0.113） 30年債