気象台は、午前1時27分に、暴風雪警報を小樽市、黒松内町、ニセコ町、真狩村、留寿都村、喜茂別町、京極町、倶知安町、古平町、余市町に発表しました。またなだれ注意報を札幌市、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市に発表しました。【警報エリアを確認】【暴風雪警報】北海道・小樽市、黒松内町、ニセコ町、真狩村、留寿都村、喜茂別町などに発表 21日01:27時点石狩、後志地方では、21日昼前まで暴風雪に警戒してください。【警報