WBCでベネズエラ監督として初優勝に導いたアストロズのオマール・ロペス・ベンチコーチがキャンプ地に再合流した。WBC優勝の帽子とメダルを着用して登場。「一番大事なのは自分たちが自分たちを信じていたこと。国全体が祝っている。夢がかなった気分だ」と喜びを語った。多くのスタッフ、選手から祝福され、ハグを交わした。また、今井は23日（日本時間24日）にヒューストンの本拠地ダイキン・パークで行われる3Aの練習試