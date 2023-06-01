◇オープン戦メッツ6―2アストロズ（2026年3月19日ウエストパームビーチ）メッツの千賀が開幕ローテーション入りをほぼ確実とした。先発して4回3安打無失点と好投して勝利投手に。奪った4三振のうち3つはスライダー系で「シンカー、スライダーは意識的に取り組んでいて、いい手応えでまた幅が広がればいい」とうなずいた。最速は97・3マイル（約157キロ）で力強さもあった。昨季はマイナー降格も経験したが、カルロス