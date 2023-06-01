◇オープン戦ブルージェイズ11―0ヤンキース（2026年3月19日ダンイーデン）ブルージェイズの岡本は4回に左前打を放ってWBC後、オープン戦初安打をマークした。さらに5回は芯で合わせ中堅フェンス直撃の二塁打。「結果よりどういった打席内容にできるか。（中越え二塁打は）ちゃんと捉えられている」と手応えをにじませた。守備では5回、三塁線を襲う強烈な打球を逆シングルで捕球し、正確な送球でアウトにした。高い集