◇オープン戦ロッキーズ11―14ジャイアンツ（2026年3月19日スコッツデール）ロッキーズ・菅野は今回のWBCで採用された投球間の時間制限「ピッチクロック」をNPBでも導入を求める声が上がっていることに「導入できるのであればした方がいい」と賛同した。巨人時代の18〜23年に選手会長を務め、チーム内外の環境向上に奔走してきた。何年も議論されてきたセ・リーグのDH制が来年から導入されることにも触れ「ピッチクロッ