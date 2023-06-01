◇オープン戦ロッキーズ11―14ジャイアンツ（2026年3月19日スコッツデール）ロッキーズの菅野智之投手（36）が19日（日本時間20日）、ジャイアンツとのオープン戦に先発し、3回4安打1失点と好投した。WBCから合流後初、移籍後初、今オープン戦初登板の“初”尽くしの一戦で、2つのゴロ併殺打を奪うなど持ち味を発揮。かねて今大会で代表を退く可能性を示唆していたが、忘れられない悔しさが刻まれ、次回大会出場へ意欲を示