◇オープン戦ホワイトソックス4―2ダイヤモンドバックス（2026年3月19日グレンデール）ホワイトソックスの村上は4回に巧みに左前へと運んだ。右腕ソロカにしつこく内角を攻められた中、カウント1―2から内角高めの94マイル（約151キロ）直球を押っつけるように逆方向にはじき返した。四球も1つ選び4打席に立って退いた。試合中、投手交代の間にコーチやチームメートと通訳を介さずに談笑するなど、チームに溶け込んで