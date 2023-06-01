◇オープン戦エンゼルス4―3ロイヤルズ（2026年3月19日サプライズ）エンゼルスの菊池はオープン戦最後の登板で5回2死まで投げ、2安打1失点にまとめた。直球の最速は97マイル（約156キロ）を記録し、初回に喫したソロ以外はバットの芯をうまく外した。「非常に収穫が多かった」と喜ぶ中で、一番に挙げたのはフォーク。侍ジャパンで「日本の投手は誰もが投げる。みんなにどう投げるか聞いて回った」。複数の選手からコツ