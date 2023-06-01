建設現場で進むデジタル革命。体力や経験の差は、もう関係ありません。とある建設現場に訪れた女性たちの肩書は、現場監督。その手にはタブレット端末が。“人手が足りない”ではなく、“誰もが力を発揮できる現場”を作る、そんな“新たな建設業のカタチ”とは。青森・八戸市内で進んでいた大手ドラッグストアの建設。現場監督として職人たちとコミュニケーションを図っていた藤崎亜美さんと星玲華さん。彼女たちが持っているタブ