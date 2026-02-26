韓国・ソウル発のラグジュアリーメイクアップブランド「HERA（ヘラ）」から、肌づくりの起点を整えるマルチ機能プライマー「コレクティングベースUV」が登場。国内最高基準のUVカット効果とトーン補正を同時に叶え、なめらかで均一な肌印象へ導きます。スキンケア発想のテクスチャーとソフトブラー効果で、上質なベースメイクをサポート♡2026年4月1日(水)より全国発売され