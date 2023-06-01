空と陸の最高峰が東京・六本木に集結。異業種同士の技術革新で、さらなる高みを目指します。春分の日の20日、東京ミッドタウンに飛行機が。最高時速400km、最大12Gの極限状態で大空を駆け抜ける「AIR RACE X」で、日本人パイロット室屋義秀選手が実際に操縦しているエアレース機です。レクサスと室屋選手が、空と陸の垣根を越えてワンチームで技術開発に取り組む「レクサスパスファインダーエアレーシング」が、家族で楽しめるイベ