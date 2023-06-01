きょうの為替市場はドルの買い戻しが優勢となる中、ユーロドルは一時１．１５ドル台前半に下落。今週に入って反転の兆しを見せていたものの、依然として上値が重い印象。 ＥＣＢは木曜日に金利据え置きを決定したが、エネルギー価格が急騰する中、再び利上げが実施される可能性が高まっている。しかし、引き締めへの回帰はすでに脆弱なユーロ圏経済には歓迎されない。ＩＭＦはユーロ圏の成長見通し