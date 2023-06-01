エコノミストは、今週の日銀のインフレリスクへのシグナルは、ＦＲＢよりも遥かに強かったと述べている。日銀、ＦＲＢ双方とも、中東情勢のリスクへの言及を含んでいたが、日銀の方が特に、原油高による消費者物価指数（ＣＰＩ）の上昇圧力に強く言及していたと指摘。 日銀は、現行のＣＰＩは物価安定目標と概ね整合的であると述べた上で、それに加えて、インフレ期待の高まりも強調。今回の日銀の政策スタンスは、ガイダン