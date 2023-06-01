プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「味付け簡単！豚肉キムチの基本レシピ by山下 和美さん」 「ジャガイモチヂミ」 「杏仁風ミルクプリン」 の全3品。 ご飯が進むピリ辛の豚キムチとチヂミに、あっさりしたミルクプリンを添えて。【主菜】味付け簡単！豚肉キムチの基本レシピ by山下 和美さん ©Eレシピ 調理時間：20分 カロリー：400Kcal レシピ制作：フードコーディネーター