3月20日、マカオ特別行政区のスタジオシティ・イベントセンターで「EASL FINALS MACAU 2026」の準決勝第2試合が行われ、アルバルク東京（グループC1位）が76－102で桃園パウイアンパイロッツ（グループB2位）に逆転負け。天皇杯に続くタイトル獲得とはならなかった。 A東京は試合序盤から3ポイントシュートが当たり、第1クォーターだけで30得点。第2クォーターは追