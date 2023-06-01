ロイター通信によりますと、イランの最高指導者モジタバ・ハメネイ師はつい先ほど、イラン歴の新年にあわせて新たな声明を発表しました。「我々は近隣諸国との関係強化を強く信じている」とした上で、「トルコとオマーンへの攻撃は、イランや同盟国により実行されたものではない」と主張していて、周辺国の反発を和らげる狙いもありそうです。