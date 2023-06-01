日本時間の20日に行われた日米首脳会談について、現地の米ワシントンで同行取材している日本テレビ・ワシントン支局長の山崎大輔記者に、アメリカ側の評価などについて聞きます。高市首相の訪問は、トランプ氏にとって「渡りに船」で、うまく利用したといえます。トランプ氏はホルムズ海峡に艦船を送るよう、同盟国に呼びかけたのですが、ヨーロッパなどの協力は得られていません。アメリカが孤立しているように見えかねない状況の