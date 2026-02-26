ベージュはなんだか似合わない気がする――そんな理由で敬遠しがちな人にこそ注目してほしいのが、【ZARA（ザラ）】の「淡ブラウン系パンツ」。落ち着きのあるブラウン寄りの色味と、個性を感じるディテールで、使いやすさとおしゃれ見えを両立できそうです。今回は、40・50代の着こなしを上品に格上げするアイテムを、ピックアップして紹介します。 光沢ブラウンがエレガントなボリュームパンツ