テラーノベルは、トーハンと共同設立したコミックレーベル「テラーコミックス」にて、テラーノベル発の人気小説『不思議の間』(原作：猫又ヨオスケ、漫画：果目山ヤマタ)をコミカライズし、コミックシーモアでの先行配信を2026年3月20日よりスタートした。「君が心霊現象や不思議体験に詳しいって噂の…不思議の間(はざま)？」この学校でまことしやかに囁かれている「噂」──心霊現象や不思議体験に困った時、「不思議の間」に依