クリーク･アンド･リバー社が運営する日本最大級のクリエイティブ開発スタジオ「C＆R Creative Studios」の漫画・小説制作部門である「漫画LABO」は、3月20日(金)より、新作コミック『姉に恋人を奪われ使用人と結婚させられたけど、幸せを手に入れたのは私でした』(作画：ユウキモナ、原作：天宮夕奈)3巻12話分の独占配信を「ピッコマ」でスタートした。伯爵令嬢のエディーナは5歳のころから、姉・ミレイユの使用人のような生活を強