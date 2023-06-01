オウム真理教による地下鉄サリン事件から31年。現場となった東京メトロ・霞ケ関駅では慰霊式が行われました。オウム真理教による地下鉄サリン事件。日比谷線などの車両に猛毒のサリンが撒かれ、14人が死亡し、6000人以上が重軽症を負いました。多くの被害者が出た東京メトロ・霞ケ関駅では、遺族らが設けられた献花台に花を手向けました。地下鉄職員だった夫を亡くした 高橋シズヱさん（79）「どれだけオウムの事件が、ひどさ