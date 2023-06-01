戦車の上に乗っているのは北朝鮮の金正恩総書記。隣には娘の姿も。朝鮮中央テレビは20日、金正恩総書記が歩兵・戦車部隊の合同訓練を視察したと報じました。今回の訓練は、無人機や対戦車ミサイルを新型戦車で迎撃する内容で、金総書記は「戦争準備の完成という飛躍的な成果へとつなげなければならない」と述べ、実戦訓練を強化するよう指示したということです。