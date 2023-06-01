中国のSNS・小紅書（RED）に「映画『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』が中国で上映されないことは必ずしも悪いことではない」と題した投稿があり、中国のネットユーザーから共感の声が相次いでいる。投稿者は「映画『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』が中国で上映されないことは必ずしも悪いことではない。というのも、昨年、劇場版『鬼滅の刃』が中国で上映された後、『鬼滅の刃』ファン界隈は非常に混乱し、風紀も良くなかったからだ。