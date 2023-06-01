日本時間の20日に行われた日米首脳会談について、現地の米ワシントンで同行取材している日本テレビ官邸キャップ政治部の矢岡亮一郎記者に聞きます。──日本側の評価などについて新しい情報は入っていますか？今回のおよそ1時間半の首脳会談、首相周辺によれば、「トランプ大統領は、日本のエネルギーの投資案件について、かなり情報が頭に入っていた」と話しています。日本側が中東情勢を受けて目玉の一つとして用意した、「アラ