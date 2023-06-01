春のお花見シーズン。主役になるおにぎりやお寿司は、ちょっとだけ見た目にもこだわりたいもの。そこで今回は、ころんとかわいい手まり寿司と、具材が顔を出すいなりの4種類をご紹介します。華やかなビジュアルで、お弁当箱を開けた瞬間、気分が上がること間違いなし。行楽のお弁当にもぴったりです♪『そぼろ手まり』のレシピ甘辛そぼろとご飯の最高コンビは、ついもう一つと手がのびちゃうおいしさ！材料（6個分）温かいご飯……