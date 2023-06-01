NY株式20日（NY時間11:05）（日本時間00:05） ダウ平均45771.13（-250.30-0.54%） ナスダック21803.91（-286.78-1.30%） CME日経平均先物52070（大証終比：-920-1.77%） 欧州株式20日GMT15:05 英FT100 9952.36（-111.14-1.10%） 独DAX 22431.67（-407.89-1.79%） 仏CAC40 7699.17（-108.70-1.39%） 米国債利回り 2年債 3.924（+0.131） 10年債 4.384（+0.134） 30年債