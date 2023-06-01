ダウンタウンの浜田雅功がChief Event Organizer（CEO）を務める音楽フェス『ごぶごぶフェスティバル2026』（6月6・7日／万博記念公園 東の広場）の第3弾出演アーティストがきょう20日、解禁された。【画像】3度目の正直…満を持して初出演するSOPHIADAY1には、百田夏菜子、玉井詩織、佐々木彩夏、高城れにの4人からなるアイドルグループ、ももいろクローバーZが参戦する。女性グループ初の国立競技場単独ライブ成功をはじめ、