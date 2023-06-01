ダウンタウン浜田雅功（62）が20日深夜放送のMBSラジオ「ごぶごぶラジオ」に出演。自身発案の音楽フェス「ごぶごぶフェスティバル」（6月6、7日＝万博記念公園東の広場）に、ももいろクローバーZ、NEWSらが出演すると発表した。ももくろは6日のDAY1に登場。玉井詩織と佐々木彩夏は「ごぶごぶ」に出演し、浜田と“大人なデート”をした仲でもあり、パフォーマンスはもちろん、トークも注目だ。DAY1には、かねて出演を熱望しながら