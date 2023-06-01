イギリスBBCは、アメリカのトランプ大統領がイランへの攻撃を真珠湾攻撃になぞらえ発言したことを「日米首脳会談のハイライトの一つ」として報じました。BBCは「日米首脳会談におけるハイライトの一つ」として、イランへの攻撃について問われたトランプ大統領が、真珠湾攻撃を引き合いに出し、答えたことを紹介しました。そのうえで、「記者や同席者の一部は笑っているように見えた一方、高市総理の反応からは居心地の悪さがうかが