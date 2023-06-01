アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃をめぐり、アメリカ軍が数千人規模の追加部隊を中東地域に向けて出発させたと報じられました。ロイター通信は20日、複数の当局者の話として、アメリカ軍が強襲揚陸艦「ボクサー」と数千人規模の海兵隊部隊を中東地域に向けて追加派遣したと伝えました。予定をおよそ3週間早めて、西海岸の基地を出発したとしています。ウォール・ストリート・ジャーナルは、追加派遣された部隊は2200人か