沖縄県名護市の沖合で船が転覆し、2人が死亡した事故。第11管区海上保安本部が、転覆した2隻の船を運航する市民団体「ヘリ基地反対協議会」の事務所と活動拠点のテントを業務上過失致死傷などの疑いで家宅捜索しました。この事故で、修学旅行で沖縄を訪れていた女子高校生と船長が死亡し14人の生徒がけがをしていて、海上保安本部は当時の安全管理体制などを詳しく調べています。