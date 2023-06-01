【ソウル、ロンドン共同】韓国メディアによると、韓国外務省は20日、イランによるホルムズ海峡の事実上の封鎖などを非難した日本など7カ国首脳の共同声明に加わると表明した。日本や英仏独、カナダなど計7カ国の首脳は19日の共同声明で、海峡封鎖やペルシャ湾岸諸国のエネルギー施設攻撃を「最も強い言葉で非難する」と表明。武力や脅迫を用いて商業船舶の航行を妨害する行為を直ちに停止するようイランに求めた。ホルムズ海