高市首相は、アメリカ・ワシントンのホワイトハウスで、トランプ大統領と日米首脳会談を行いました。会談で高市首相はイラン情勢への日本の対応方針を説明し、一定の理解を得た形です。高市首相がホワイトハウスに到着した際、出迎えたトランプ大統領とハグをする場面もありました。高市首相：私は世界の繁栄と平和に貢献できる、世界中に平和と繁栄をもたらせるのはドナルドだけだと思っている。そのために私は諸外国に働きかけて