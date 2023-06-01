ニコニコレンタカーを運営するレンタスは、飛び石による損傷で修理費用を請求されたというSNSへの投稿に対し、声明を発表した。フランチャイズ本部による調査の結果、車両返却時に、フロントガラスに出発前には確認されていなかった目視可能な傷（1〜2ミリ程度のもの2か所）が認められたという。傷は小さいものではあったものの、ガラス内部に進行する可能性があると判断し、修理費用を請求したという。状況は契約者本人と確認し、