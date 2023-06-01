【ふんばり～ぬ3】 発売元：タカラトミーアーツ 発売日：2026年3月下旬 価格：1回300円 サイズ：高さ約37～62mm タカラトミーアーツより、3月下旬に発売されるガチャの「ふんばり～ぬ3」。こちらは、さまざまなワンちゃんたちが、“催している瞬間”をミニフィギュア化したものだ。「SR＋」や「原色」、「ホ